Straks eet je een 'plastic' tas in je kommetje soep

De tas los eten kán, maar is een beetje als het eten van sinaasappelschil

Klap: "De hele tas maken zonder dat mensen er buikkramp van kregen was nog wel even een dingetje. Maar mijn vriend en ik hebben de nieuwste versie al gegeten, en dat is goed gegaan."



'Eetbare interventie'

Wel belangrijk: de tas is geen snack, maar is bedoeld als ingrediënt voor in de soep. Klap: "Je kán de tas wel los eten, maar het is een beetje als het eten van een sinaasappelschil. Daar word je ook niet erg vrolijk van."



Voor €5 voor de vegetarische soep en €7,50 voor de soep met vis kan iedereen het morgenavond ervaren. Tijdens de 'eetbare interventie', zoals Klap het noemt, mogen mensen het tasje zelf in hun soep stoppen, of het mee naar huis nemen en de soep daar zelk bereiden. Uiteindelijk is Klap van plan de plasticsoep de hele zomer in verschillende Amsterdamse restaurants als soep van de dag te serveren.