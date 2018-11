Stout en Sint, films en feest: dit wil je dit weekend niet missen

Verantwoord bingewatchen

Het Amsterdamse documentairefestival Isfa is in volle gang. Krijg je keuzestress van zoveel aanbod? Installeer jezelf dan zondag de hele dag op zo'n lekkere stoel in Carré. Daar worden vier films vertoond met randprogrammering. Zo wordt de documentaire Sylvana - Demon or Diva geëvalueerd met niemand minder dan hoofdpersoon Sylvana Simons zelf, gaat voormalig Amerika-correspondent Eelco Bosch van Rosenthal in gesprek met Errol Morris over diens Steve Bannon-documentaire en wordt de film over bandoneonist Astor Piazzolla ingeleid met live muziek van Carel Kraayenhof. (Of ga voor een van de filmtips van de Parool-redactie.)

Zondag 18 november, vanaf 11.00 uur, Carré, €15 per voorstelling