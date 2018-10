Stormloop bij Flying Tiger: hele dag alles voor 1 euro

Van punnikpoppen en kleurtjes klei tot cactusbekers en kaketoepennen. Noem het, en ze hebben het hier. Ja, zelfs kikkererwtenchips.



Het zal dan ook niemand verrassen dat er een ellenlange rij voor de deur van de hebbedingenwinkel op het Rembrandtplein staat.



De actie is alleen dinsdag 23 oktober geldig, de winkel op het Rembrandtplein is geopend tot 21.00 uur.



In oktober 2008 opende de eerste vestiging van Flying Tiger in Nederland in de Koningstraat in Arnhem, inmiddels zijn er 32 winkels in heel Nederland en 955 verdeeld over dertig landen wereldwijd.