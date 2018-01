Sterrenzaak Bridges verbouwt en wil laagdrempeliger worden

Al sinds 2014 één ster, en dan toch iets willen verbeteren? Bridges en Le Petit Bistro in hotel The Grand sluiten van 22 januari tot en met 12 maart de deuren voor een grote renovatie. Niet van de menukaart van sterrenchef Andrès Delpeut, wel van de indeling en inrichting.



Doel is om laagdrempeliger te worden en ook de gewone Amsterdammer eens binnen te krijgen. Want het is al lang niet meer zo dat je opgeprikt in een colbert aan tafel hoeft in The Grand, zegt food&beverage manager Elise Nouwens.



Nouwens: "Het heeft veel voordelen om een Michelinster te hebben, maar het maakt de toegankelijkheid voor gasten soms hoogdrempeliger. Oók door onze locatie, die is nogal verstopt in het hotel."



Levendige bar

Wat The Grand volgens Nouwens nu mist is een 'destination' bar, waar je heen gaat om een lekkere cocktail te drinken, of een koffie overdag, en daarna misschien ook nog wat te eten. "Dat hoeft niet direct 5-gangen in Bridges te zijn, maar kan ook in Bridges Bistro of zelfs aan de bar."