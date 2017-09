Sterrenchefs koken in Okura Hotel voor Sint-Maarten

Dat het goed eten wordt, is zeker. De dertig chefkoks die de lunch bereiden hebben namelijk allemaal een of meerdere Michelinsterren. Ook de chefs van de Amsterdamse restaurants Ciel Bleu, Yamazato (allebei uit het Okura), La Rive, Bridges en Bord'Eau doen mee, net als die van het bekende driesterrenrestaurant De Librije.



In de Grand Ballroom van het Okura wordt één grote keuken geplaatst, met daaraan 30 tafels met plek voor tien personen. Zij krijgen allemaal een vijfgangenmenu, inclusief aperitief en bijbehorende wijnen. De gerechten per gang zijn afkomstig van steeds een andere chef.



Het initiatief voor de benefietlunch is genomen door Alliance Gastronomique, het Europese samenwerkingsverband van restaurants. Veel chefs die hier lid van zijn kennen Sint-Maarten en haar bewoners door Fête de la Cuisine. Dit is een culinairfestival waarbij verschillende sterrenchefs het eiland aandoen. Vorig jaar vond dit voor de tiende keer plaats.



Een plekje aan tafel bij de lunch is te reserveren voor 300 euro. Dit bedrag gaat volledig naar het Rode Kruis.