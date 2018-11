Stel, je maakt 50 miljoen over

Of je probeert de ruif af te graaien, met zo min mogelijk inspanning. Aandelen, commissies en nu dus de bitcoin.



Het is een verzinsel. En hoe meer mensen willen dat hij wel bestaat, hoe meer zo'n ding waard wordt. Tot het misgaat.



Hebzucht 3.0 en dat in de krochten van internet.



Noem mij maar een oude lefty.



De mannen van De Maatschappij, opgericht in 1777, geven me een vriendelijk zetje in de materie: blockchain is de technologie achter cryptovaluta, en de bitcoin is zo'n valuta.



Kapelle: "Als Olivier het straks uitlegt, kan zelfs een kind van acht het begrijpen."



De evangelist begint zijn betoog en dat doet hij in een tempo van een ware goeroe. Veel ontgaat me, maar de rode draad in zijn carrière is procesverbetering en development. Blockchain is een holistische verzamelnaam, een universum waar psychologie, technologie en economie samenkomen. Ook gaat het over futures die niet lopen, evidence trail en bitcoinmining.



Het is allemaal best moeilijk te pinpointen.