Stedelijk zoekt hippie's, provo's, dolle mina's en hun verhalen

Was jij erbij in 1968? Sliep je op de Dam, kuchte je bij het Lieverdje, ging je kraken, autarkisch leven of liften naar Afghanistan?



Als je een goed verhaal hebt over de jaren zestig kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar het Stedelijk en vertel erover aan een nieuwe generatie. Aanmelden voor spreektijd kan via info@stedelijk.nl.



De uitnodiging valt samen met de nieuwste expositie in het Stedelijk Museum: Amsterdam Magisch Centrum. Een tentoonstelling gewijd aan kunst en tegencultuur uit de jaren 1967-1970.



Lees meer over Amsterdam Magisch Centrum: 'Fijne kommunikaasie' op straat