Staycation in Amsterdam? Dan wel met shotjes ouzo en tapas

Het Huis van Iemand Anders in de Van Woustraat - verstopt achter de tostibar van Tosti Creative - schiet deze zomer de thuisblijvende Amsterdammer met 'fomo' (fear of missing out) te hulp.



Costa del Sol

De feestjeslocatie staat elk weekend in het teken van een ander Europees land, want 'we zien steeds meer Amsterdammers thuisblijven in de zomer'. Het zonnige weer laat het toe, de Amsterdamse wateren zorgen voor verkoeling en het scheelt in de kosten.



"Het is een trend," zegt Joost Aartsen van Tosti Creative. "Staycation is ook een hashtag op Instagram. Maar ja, straks komen de vakantiegangers die wél over de grens zijn gegaan terug met allemaal leuke kiekjes en dan balen de thuisblijvers toch een beetje. Daarom halen wij het buitenland naar Amsterdam."