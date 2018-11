Stapelen maar: 9 adresjes voor een high tea

7. Atelier Mosaic Affairs (West)

Echt Engels servies en een lange tafel; bij Atelier Mosaic Affairs drink je thee als de Mad Hatter uit Alice in Wonderland. In combinatie met de high tea kun je ook een workshop mozaïeken boeken.



Hier is eveneens keuze tussen soorten high teas: 'Organic', 'Deluxe' of 'Royal'. Bij de eerste is alles biologisch en vrij van E-nummers, bij de 'Deluxe' krijg je extra drankjes en bij de 'Royal' een rijkgevulde soep en een glaasje bubbels extra. Ook kun je hier een ­babyshower houden, in een roze of blauw thema.



Jacob van Lennepkade 151 HS

Dagelijks tijdens reguliere openings­tijden, van €20 tot €29 per persoon vanaf vier personen