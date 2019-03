Stadstuin maar geen groene vingers? De Groenwinkel geeft raad

"Er komt bijna nooit een tuincentrum te koop, dus dit was een unieke kans," zegt Menke Peper (49) in De Groenwinkel in Noord. Sinds kort is Peper de nieuwe eigenaar van het tuincentrum dat al 35 jaar in het Twiske zit. Daarnaast heeft ze met haar compagnon al zeven jaar tuinbedrijf De Tuinvrouwen, gespecialiseerd in stadstuinieren.



Wat je volgens Peper op dit moment moet planten zijn fruitbomen. "Het is leuk om iets eetbaars in je tuin te hebben, dan kun je daar van genieten.