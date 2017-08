Sportdag in Olympisch Stadion moet volwassenen laten spelen

Op het programma staan spelletjes als touwtrekken, verspringen en touwtje trekken. "Omdat we in het Olympisch Stadion zitten, hebben we onze spelletje laten inspireren door de traditionele vijfkamp. We gaan ook sprinten en verspringen," zegt Boumann.



Trefbal

Doordeweeks geeft de Amsterdammer gymles in het Sarphatipark. "Daar spelen we ook spelletjes als Annemaria Koekoek, trefbal en schipper-mag-ik-overvaren." Hij hoopt daarmee het concept van spelen weer terug te brengen. "Volwassenen spelen niet genoeg meer."



Zijn gymlessen zijn niet alleen maar een duik in de vroege jeugd, het is ook echt aanpoten. "Er zit een workout-achtig tintje aan." Spelenderwijs sporten, noemt hij het.



Kind naar boven

Uit de wekelijkse gymlessen ontstond het idee voor een sportdag. "Net als vroeger op school: een jaarlijks terugkerend evenement." Aanstaande zaterdag belooft Boumann bij iedereen het kind naar boven te halen met zijn ouderwetse gymspellen. "Maar je wordt ook uitgedaagd om tot het uiterste te gaan."



De dag wordt afgesloten met een potje levend Pacman, gespeeld over een heel voetbalveld.



Sportdag voor volwassenen

Zaterdag 12 augustus, 10.00-12.00 uur

Ticket €12,50, groepsticket (vier stuks) €42,50