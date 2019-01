Spice up your weekend met twerken, vintage en bingo

Vintage shopping galore

Koopjesjagers opgelet: dit is jullie weekend. Allereerst kan je je lol op bij snuisterijenwalhalla de IJ-hallen (wel warm aankleden!): van flippo's tot antiek servies, zoekt en gij zult het hier vinden. Alhoewel: voor (kilo's) kleding kun je dit weekend misschien beter naar het verderop gelegen Klaproos. Huh? Dat is toch die pizzeria? Klopt, maar zondag wordt de tent volgegooid met een paar TON (!!) vintage kleding. Te koop voor 15 euro per kilo. Past Amsterdam-Noord dit weekend niet in je logistieke planning? Ook bij Radion in Nieuw-West kun je terecht voor een vintage kilo sale. Denk bomberjasjes, Levi 501's en mohair truien voor 20 euro per kilo.

IJ-hallen, Zaterdag 26 en zondag 27 januari (09.00-16.30)

Klaproos, Zaterdag 26 en zondag 27 januari (11.00 - 17.00)

Radion, zondag 27 januari (12.00-17.00)



Bingo!

Het geldt voor minigolfen en bowlen, dus ook voor bingo: de glow in the dark-versie leuker dan die bij dag- of tl-licht. Mokum Magazine, bekend van de bingo-avonden in de Prael, organiseert deze vrijdagavond een feestje in Café Jaap. Lampen uit, lichtjes aan en strepen maar. Het belooft een dolle boel te worden, met shiny prijzen en muziek natuurlijk.

Vrijdag 25 januari,

Jaap Edenbaan, Radioweg 64