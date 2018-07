Spice Girl Melanie C treedt op tijdens Pride

Met 'Let's spice up this pride' kondigt Pride Amsterdam de komst van Sporty Spice aan. Haar optreden zal plaatsvinden op de Dam.



Na het succes van de Spice Girls startte Mel C een solocarrière. Ze had hits met nummers als I Turn To You, Never Be The Same Again en When You're Gone.



Gay Games

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Gay Games in Amsterdam werden gehouden. "Daarom des te leuker dat niemand minder dan Sporty Spice het Pride podium zal betreden," zegt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. "We gaan een geweldig slot-concert op de Dam neerzetten. Met Melanie C erbij gaat dat zeker lukken."



Van zaterdag 28 juli tot en met de canal parade zondag 5 augustus hult de stad zich weer in regenboogkleuren.