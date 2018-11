Spelletjesfans opgelet: dit wil je deze week niet missen

Harry Potter-marathon

Fans van Harry Potter hebben 'm natuurlijk al in de agenda staan: in de nacht van 13 op 14 november komt het vervolg op de film Fantastic Beasts and Where To Find Them uit. Om je goed voor te bereiden op de nieuwe film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald kun je in bioscopen als de Filmhallen, Studio/K en in filmtheater de Uitkijk naar de nachtpremière waarbij eerst het eerste deel van de nieuwe saga wordt gedraaid en rond middernacht deel twee. Hoe zal het aflopen met Newt Scamander?

Dinsdag 13 november