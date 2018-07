Speelfilmdebuut Van Erp draait in Filmnacht

De Nederlandse Filmnacht biedt een gevarieerd programma vol film, kunst, muziek, debat, theater en thematische verdieping. In de deelnemende steden organiseren lokale teams van jongeren bij de film van Michiel van Erp culturele programma's naar eigen voorkeur.



Deelnemende filmtheaters zijn Het Ketelhuis Amsterdam, Filmhuis Den Haag, Natlab Eindhoven, LUX Nijmegen, LantarenVenster Rotterdam, Gigant Apeldoorn, Red Carpet Lounge Leiden, Concordia Enschede, Luxor Zutphen en 't Hoogt Utrecht. Doel van de Filmnacht is om jongeren te interesseren voor de Nederlandse arthousecinema.



Drie vrienden in Amsterdam

Een dag eerder, op donderdag 27 september, opent Niemand in de stad het Nederlands Film Festival in Utrecht. De film, gebaseerd op de gelijknamige roman van Philip Huff, gaat over drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp.



De hoofdrollen zijn voor Minne Koole, Jonas Smulders en Chris Peters.



Niemand in de stad draait vanaf 4 oktober in de Nederlandse bioscopen.