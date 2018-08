Spannende zomer: 14 films van Hitchcock in Lab111

Om te vieren dat Vertigo 60 jaar geleden uitkwam, is de film digitaal gerestaureerd en nu in 4k uitgebracht.



Hitchcock is niet weg te denken uit de filmgeschiedenis en wordt gezien als een van de belangrijkste filmregisseurs ooit. Om zijn mix van humor en spanning, en om zijn innovatieve vertelwijzen.



Thrillers

Hitchcock bracht meer dan 60 films uit, voornamelijk psychologische thrillers. Op het programma bij Lab111 staan klassiekers als North By Northwest, Psycho, Rear Window en The Birds.



De films worden tijdens de 'Summer of suspense' - van 13 augustus tot en met 30 september - drie of vier keer vertoond.