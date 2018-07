Soweto Gospel Choir met Mandela-show in DeLaMar

In de voorstelling Freedom zingen zij vrijheidsliederen en brengen zij uit hun bestaande oeuvre de nummers die Mandela het liefst hoorde.



Bos Theaterproducties brengt de voorstelling in december twee weken naar Nederland, maakte de producent woensdag bekend.



Talenten

De vrijheidsstrijder en president was groot fan van het koor en ze traden dan ook meerdere malen op voor Mandela. Het Soweto Gospel Choir werd in 2002 samengesteld uit de beste talenten van de vele kerken en gemeenschappen in en om Soweto. Het koor werd opgericht om de unieke en bezielende kracht van de Afrikaanse gospel te delen met publiek over de hele wereld.



Grammy

Het koor werkte samen met grote artiesten zoals U2, Stevie Wonder en Aretha Franklin, en heeft meerdere Grammy Awards op haar naam staan.



Freedom is slechts in tien Nederlandse theaters te zien tijdens de kerstperiode van 19 tot en met 30 december. Donderdag 27 december komt het koor naar het DeLaMar Theather in Amsterdam.



De ticketverkoop is reeds gestart.



Het koor doet naast Amsterdam ook Nieuwegein, Heerlen, Oss, Groningen, Alkmaar, Tilburg, Bussum en IJmuiden aan.