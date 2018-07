Souperen volgens Theodor Holman: 'Feestmaal in de nacht'

Als de voorstelling rond half elf, elf uur in de Stadsschouwburg was afgelopen, belde mijn vader ons op vanuit het 'Américain'.



Of we kwamen.



Mijn broer en ik liepen dan naar het Leidseplein, of namen de 2 als die er toevallig aankwam, en dan schoven we aan.



We gingen souperen.



Ik ging naast oma zitten, mijn broer naast mijn vader. Moeder zat achterstevoren om te zien of de acteurs al binnenkwamen.



"Ja hoor... daar is Henk van Ulsen.