Sommelier Lotte Wolf (32) overleden

Wolf, in 1985 geboren in Hilversum, was wine director bij hotel The Grand en restaurant Bridges in Amsterdam. Ze kreeg er carte blanche om de wijnkaart helemaal naar eigen smaak in te richten. Door restaurantgids Gault Millau werd ze uitgeroepen tot Meest Talentvolle Sommelier van 2013.



Ze had al een behoorlijke carrière achter de rug. Op haar achttiende ontdekte ze haar droombaan. Ze begon zonder ervaring in de horeca en werd de jongste en eerste vrouwelijke sommelier in verschillende toprestaurants, zoals Fifteen van Jamie Oliver en het Haagse Seinpost.



Daarna werkte ze zes jaar als hoofdsommelier bij het inmiddels gesloten driesterrenrestaurant Oud Sluis in Zeeland, onder de leiding van chef Sergio Herman.



In het Swartland, in Zuid-Afrika, maakte ze haar eigen wijn onder het label 'Lotte Wolf: Touch of Dutch', die ze dit voorjaar presenteerde.