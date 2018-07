Soho House: krakers eruit, young, hip & beautiful erin

Voor alle zekerheid word ik toch rondgeleid door Charlene Austin van de pr, allervriendelijkst verder.



Ze neemt me mee naar de vijfde verdieping.



En ik weet niet wat ik zie.



Het Bungehuis, zeg. Ik heb hier nog colleges gevolgd. Een imposant, maar donker en zwaarmoedig gebouw. De laatste keer dat ik op de vijfde was, sliepen hier krakers op een matje.



Nu is dit het clubgedeelte. Hangen, werken, drankje voor de toekomstige members. High vintage meubilair. Een huiskamer, maar wel Mad Men to the max.



Werkelijk schitterend.



Ik krijg een hapje sla met avocado en een mix met tequila en het kopje van een Spaanse peper, de huiscocktail.



Ik word meegenomen naar de zesde verdieping, het dak. Daar is een zwembad aangelegd. In mijn tijd en die van de krakers was dat er nog niet, dat weet ik vrij zeker.



Rondom het bad is het meteen dringen natuurlijk. De brassband brengt, zeker in dit avondzon­netje, ook hier meteen de strandtentsfeer.



Dit zijn de extravaganza van de stad. De eerste die hier niet op de foto wil, mag ook meteen zijn iPhone 7 inleveren.



Verder, naar de bioscoop. Opnieuw valt mijn mond open. Dertig fauteuils, maar dan ook echte fauteuils, met daarnaast een art-decotafeltje met lamp. Dat is nog eens wat anders dan zo'n plastic koker.



Inmiddels een hartgrondige wens: was ik maar young, hip & beautiful.