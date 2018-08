So fetch: een slaapfeestje in Kriterion

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is niet écht een slaapfeestje. Dat zou ook wat zijn: een hele nacht met je slaapzakje tussen de rode bioscoopstoelen. As if!



Kriterion belooft wel alles wat een slaapfeestje zo heerlijk maakt: een kussengevecht, roddelen over je klasgenootjes én natuurlijk een stel fluorescerende romkoms: Clueless en Mean Girls. Ook 'een beautyhoekje' wordt geregeld, voor jongens en meisjes die zin hebben in nagellakken of een gezichtsmaskertje.



De filmavond, waarop je van de organisatie 'je innerlijke tienermeid omarmen' mag, is onderdeel van de Kriterion Zomeravonden, een aantal zomerse filmnachtjes met een ludiek thema. Zo is er voor echte 'mannenmannen' ook de Manathon, met worstelfilms en liters bier.



Back 2 School Sleepover Party

Woensdag 5 september (19.30) €15

Kriterion



Let op: Kriterion vraagt bezoekers om vooral roze pyjama's aan te trekken, want 'on wednesdays we wear pink'.