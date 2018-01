Snacken op sjiek tijdens de hotelnacht

Volgens Naylor kan Amsterdam wat leren van Berlijn. "In Amsterdam is het onmogelijk om na middernacht echt goed te snacken, iets wat chefs natuurlijk graag doen."



"In Berlijn kun je kiezen uit heel veel kebabzaken van hoge kwaliteit. Heel anders dan de shoarma die we hier kennen met reepjes vlees, een blaadje sla, een plak waterige tomaat en een kledder saus."



Döner op hoog niveau wil hij dus gaan serveren zaterdagnacht, ter ere van de Hotelnacht. In de pop-up zijn drie soorten vlees verkrijgbaar: kip, kalfssukade en lamsbout. Geserveerd op een huisgebakken brood met gegrilde en gepekelde groenten.



Naylor: "Hierbij serveren we een chilli- en een knoflooksaus, handgemaakte, triple cooked friet met piccalily en béarnaise-saus."



Met champagne

De pop-up opent om middernacht en is alleen toegankelijk voor deelnemers aan de hotelnacht. Voor 30 euro krijg je een döner naar keuze met friet en een glas champagne. Het is ook mogelijk om alleen döner te bestellen voor 15 euro. Een extra glas (top)champagne kost 12 euro per glas.