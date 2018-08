Smartlappenshow Lowlands naar Paradiso

De Smartlappen Karaoke Live Show is een gevalletje 'je had erbij moeten zijn'. Goed nieuws: de verrassing van Lowlands 2018 krijgt een vervolg.



Vanwege het succes wordt daar volgens organisator Mojo een vervolg aan gegeven op 25 november in 013 in Tilburg, op 9 december in TivoliVredenburg in Utrecht, op 10 februari in de Groningse Oosterpoort en op zondag 17 februari in Paradiso.



Zo kun je zelf meezingen met smartlapklassiekers van André Hazes, Willeke Alberti, Johnny Jordaan, Jacques Herb, Ramses Shaffy en Ben Cramer onder het genot van een pilsie. Gastheer Toos schenkt graag een borreltje voor je in.



De kaartverkoop voor de vier shows is direct gestart.