Smakelijke verhalen over Johannes van Dam

Om het hoekje beginnen de praatjes, gelukkig is er een microfoon. Willemijn Visser van uitgeverij Nieuw Amsterdam somt kenmerken van de grote Van Dam op. Kwelgeest bijvoorbeeld, maar ook goede vriend en man met humor en vele smakelijke verhalen.



Vijf jaar na zijn dood blijft hij zichtbaar in de stad: in vergeelde, geplastificeerde Proefwerken in restaurantjes en potjes tomatensoep bij de Albert Heijn.



Biograaf Jeroen Thijssen vertelt over een onfortuinlijke ontmoeting met de meester.

"Ik was begin veertig, beginnend culinair journalist en Van Dam sloeg zijn vleugels om mij heen."



Toen Thijssen in 2007 zijn eerste roman presenteerde, leek het een uitstekend idee om Van Dam te vragen. Hij werd naar een boekwinkel in Haarlem gereden. "Er waren negen mensen. Vrienden van mijn ouders."



Johannes kreeg het eerste exemplaar. Hij sprak: "Nou, dit is de eerste roman van Jeroen Thijssen. Ik ken hem niet."



En ging weer zitten.



Thijssen was eerst verbaasd en pas later boos, en eigenlijk had hij er ergens ook nog wel respect voor. "Je moet maar het lef hebben om dat te doen, voor zo'n volle zaal. Al waren het maar negen mensen."