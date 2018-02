Slinger door een glow in the dark apenkooiparcours

Alsof al dat neongeweld nog niet genoeg is, staat de deelnemers het laatste kwartier ook nog een stel lasers en disco-effecten te wachten, vertelt Vuur. "Dan gaat echt de beuk erin. En daarna gaan we naar de kroeg!"



Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar voor vrijdag, maar de organisatie is vrijwel zeker van plan deze glow in the dark-versie vaker te organiseren.



Glow in the dark Apenkooien

Vrijdag 23 februari

Konijnenstraat, Amsterdam