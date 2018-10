Skaterave met Joris Voorn afgeblazen

Nieuwe album Bokoesam primeurt op ADE

Bokoesam presenteert op 21 oktober tijdens ADE zijn nieuwe album Nachtvlinder. Niet in een club maar in zijn favoriete pizzeria in Noord: Klaproos. De show is gratis, maar alleen voor genodigden. Fans kunnen via Red Bull Music meeloten naar kaartjes. De trekking is op 16 oktober.



Samuel ‘Bokoesam’ Sekyere brak in 2015 door met zijn deelname aan het album ‘New Wave’ en scoorde hits met nummers als Investeren in de Liefde, en Nikes.