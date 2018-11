Shows van Underworld verplaatst van Temp naar Marktkantine

Mensen met een ticket voor de concerten van Underworld op 27 en 28 november kregen maandagavond een mail van organisator Apenkooi Events dat de shows worden verplaatst naar De Marktkantine.



De verklaring in de mail is summier, en ook Georgina Rutherford van Apenkooi wil niet veel meer loslaten dan dat de vergunningen niet zijn rondgekomen. "We moesten een paar kleine veranderingen doorvoeren en hebben dat gedaan, maar voor de vergunningen is dat net te laat."



Temp

Temp zou oorspronkelijk al op 23 november voor zes maanden opengaan in het voormalige stadsdeelkantoor op het Burgerweeshuispad in Zuid, maar de feestelijke opening is nu uitgesteld naar 21 december.



In Temp wil Apenkooi ruimte bieden aan allerlei creatieve evenementen. "Kunst en muziek, maar ook mode en rollerdisco's. "We zoeken juist de breedte op," zei Jasper Goossens daar eerder over.