Show met 300 drones boven het IJ mag doorgaan

Het wordt de eerste keer in Nederland dat zo'n 'dronezwerm' de lucht in gaat. Als de weersomstandigheden het toelaten vormen komend weekend driehonderd lichtgevende drones een zwevend kunstwerk dat luistert naar de naam Franchise Freedom.



Kunstenaars Lonneke Gordijn en Ralph Nauta van Studio Drift hebben een choreografie ontworpen die de drones met aansturing van een computer zullen uitvoeren.



Vliegpatronen

Het is bijzonder dat de drones in Amsterdam mogen vliegen. Normaal gesproken zijn er geen drone-operaties mogelijk in de CTR, het controlegebied van Schiphol. Ook is het doorgaans verboden drones te laten opstijgen wanneer de zon onder is.