Shoplifters opent derde editie Parool Film Fest

De openingsavond vindt plaats in Het Ketelhuis in Amsterdam. Tegelijkertijd is er een publiekspremière in de overige Paff-theaters Cinecenter, Studio/K en FC Hyena.



Familiebanden

'Shoplifters' vertelt het verhaal van Osamu en zijn familie. Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een meisje tegen. Wanneer blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin.



Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen met winkeldiefstallen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.



Films die ertoe doen

Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool, is verheugd dat het festival opent met 'Shoplifters': "Paff opent dit jaar met de winnaar van het filmfestival van Cannes, en dat zegt veel over onze ambitie: wij maken ruim baan voor eigenzinnige regisseurs die met hun werk inzicht bieden en begrip kweken voor werelden die we niet kennen. Bij ons zijn louter films te zien die ertoe doen. Films die verbazing wekken, films die vragen stellen en óók films die juist troost en houvast bieden."



Lees ook: Gouden Palm voor Japans familiedrama Shoplifters