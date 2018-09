Sergei Polunin geeft extra voorstelling in Carré

De shows van Polunin zijn razend populair: de twee eerder aangekondigde voorstellingen op 17 en 18 oktober waren binnen een dag uitverkocht.



Wie nog zijn of haar kans wil pakken om de voorstelling te zien kan op de website van Carré vrijdag vanaf 17.00 uur een kaartje kopen.



Sacré is een choreografie van de Japanse Yuka Oishi op Stravinsky's Le sacre du printemps.



Polunin werd geboren in Cherson in Zuid Oekraïne. Zijn talent wordt op jonge leeftijd tijdens dans- en gymles ontdekt. In 2008 treedt hij aan bij het Royal Ballet. Een jaar later wordt hij de jongste solist ooit.



Lees meer: Wie is Sergei Polunin, de 'James Dean van het ballet'?