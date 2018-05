Seks op z'n Duits tijdens een boekpresentatie

Wat boekpresentatie Seks op z’n Duits

Waar Spui25, Spui

Wie Linda Duits, Glenn Helberg, Milou Deelen, Bob van Toor, Jan-Peter Wissink, Gert Hekma

Wanneer donderdag 17 mei, 20.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans ontdekte de clitoris een paar jaar eerder

Maar de quote van de avond is toch van Helberg. "Ik ben 63 en heb de beste seks ooit. Absolutely."



Hoopvol gejuich bij de twee andere panelleden.



Er zijn ook vragen uit de zaal. "Ik kom uit de kast als beginnend seks­coach," zegt Mirjam en daarna vertelt ze over lekker stromen en flow in je lichaam en dat stroomt dan ook door naar andere levensgebieden en nog iets over het stigma op seksualiteit en sexual healing.



Een echte vraag komt daarna overigens niet.



Wel nog een mooi verhaal van Helberg. Hij is opgevoed met het idee dat masturbatie verspilling op Gods akkeren is en bovendien kreeg je er ruggenmergkanker van.



Dus, slim als de knaap Helberg was, deed hij altijd de ramen en gordijnen dicht als hij de zonde van Onan bedreef.



Pas later bedacht hij: altijd als die ramen en gordijnen dus dicht gingen, wisten de buren natuurlijk meteen hoe laat het was.



Het is kortom een leerzame avond, al had ik ook weer niet alles willen weten.



