Sef: 'Nederlander of Marokkaan? Ik voel me Amsterdammer'

Mijn buurt

"Ik heb maar kort op de Haarlemmerweg gewoond. We verhuisden naar de Baarsjesweg en later naar De Pijp. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, voordat het er hip was. Het was toen echt heel anders dan nu, mensen noemden het een achterbuurt. Tien jaar geleden was ik op dezelfde plek ineens een yup. Inmiddels woon ik in Oost, dat is een fijne buurt met veel variatie in mensen en in winkels.