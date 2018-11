Sebastiaan Capel heeft duidelijk zin in een warme winternacht

Wat opening Ice Amsterdam

Waar IJsbaan, Museumplein

Wie Sebastiaan Capel, Raoul Beeldsnijder, Dick Keser, Pim Pronk,

Robin Hoolwerf, JoJo Pors

Wanneer zaterdag 17 november, 15.00 tot 18.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans is heel benieuwd of Sebastiaan Capel al gescoord heeft

"Dus voor alle mensen die op hun kont gaan: houd moed. Dit is de grond waar kampioenen zijn ge­boren."



Of Capel een schaatser is, wil hij weten. Capel: "Het eerlijke antwoord is nee."



Eberhard van der Laan noemde deze schaatsbaan een cadeautje aan Amsterdam. Of Capel daar ook zo over denkt?



Niet een heel spannende vraag, denk ik nog, maar Capel weet er toch behoorlijk raad mee. "Een cadeautje aan iedereen die elkaar hier wil ontmoeten. Wie weet, kom je je toekomstige man of vrouw tegen, of een scharrel voor een nachtje."



Onze Sebastiaan Capel toch. Die heeft duidelijk zin in een warme winternacht.



Ten slotte heeft Beeldsnijder nog drie vragen aan Capel. Zien we hem voor 3 februari nog een keer terug, komt hij ook naar de kerstmarkt en wie was die kampioen uit 1893?



Ja, ja, en Jaap Eden. Capel wint drie paar sokken. Daarna zingt Pasta e Basta This is what it feels like, ow-wow-wow.



Samen met de zangeressen drukt Capel soepel op de rode knop. Er schieten wat confettislierten in de lucht en de baan is officieel geopend.



Pasta e basta zingt nog twee liedjes, maar daar wachten de liefhebbers niet op en ze beginnen al met hun rondjes.