Sean Paul in november naar Amsterdam

Sean Paul stond afgelopen april nog in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam. Ook trad hij afgelopen maand op Lowlands op.



De 44-jarige dancehallartiest mag zich inmiddels een oudgediende noemen. De Jamaicaan brak in 2002 door met zijn album Dutty Rock. Sindsdien is hij al jaren in de hitlijsten te vinden. Zijn laatste grote hit is Rockabye met Clean Bandit.



Het nummer behaalde de nummer 1-positie in onder meer Nederland. De kaartverkoop voor het Amsterdamse concert begint volgende week vrijdag.