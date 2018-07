Schildering The London Police nu 'entree' Zeeburgerdijk

35 De straatkunstenaars van The London Police hebben de afgelopen jaren in meer dan 35 landen hun werk laten zien.

Op het werk is een vrouw te zien met het gezicht van een buurtbewoner. Ze voert vrolijke zwart-witpoppetjes aan met de vlag van Amsterdam in haar handen.



Davelaar: "Toen vorige week bekend werd dat Femke Halsema onze nieuwe burgemeester wordt, werd het werk wel heel toepasselijk." De initiatiefnemer is zelf ook afgebeeld met wandelstok.



Ernstige ontsiering

De zwart-witte Lads zijn kenmerkend voor werk van The London Police. De poppetje van het duo verschenen vanaf 1998 in rap tempo op schuttingen, muren en elektriciteitshoktjes.



Een muurschildering van het kunstenaarsduo op Prinsengracht 70 werd in 2010 bijna verwijderd omdat het volgens het bureau Monumenten en Archeologie een 'ernstige ontsiering' van het straatbeeld was.



De creatie werd gered omdat buurtbewoners er juist heel blij mee waren. Het omstreden kunstwerk is in droste-effect op het nieuwe werk afgebeeld.



De graffitikunstenaars boekten ook succes buiten Amsterdam. Ze hebben de afgelopen jaren in meer dan 35 landen deelgenomen aan shows en exposities, muurschilderingen gemaakt in opdracht en steunden liefdadigheidsacties. Ze werkten samen met gerenommeerde straatkunstenaars als Banksy, Morley en Laser 3.14.



Muurschildering The London Police, ­Zeeburgerdijk 49