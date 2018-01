Schaatsen met de prins: don't mention the 349 pandjes

Pensioentje

Ik moet zijn bij Keessie, Winterse Stamppot & Erwtensoep. Daar gaat prins Bernhard vertellen over Lymph&Co, zijn stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar lymfklierkanker en dat is louter een goede zaak natuurlijk.



Alleen, er is met de prins een dingetje en daarom was het volgens de uitnodiging nadrukkelijk 'goed om te weten dat deze dag volledig en exclusief in het teken staat van Lymph&Co' en dat Bernard alleen daarover vragen beantwoordt.



Kortom: don't mention the 349 pandjes. Ik heb daar alle begrip voor. Zo'n man, las ik als zijn verweer, moet ook gewoon werken voor zijn pensioentje.



Voor de deur van Keessie is de prins al in gesprek met AD-collega Marcia Nieuwenhuis. Over de kwestie uiteraard. De prins: "Er staan zo veel onjuistheden in de berichtgeving dat ik beter helemaal geen reactie geef."



Nieuwenhuis oppert nog dat een reactie dan misschien juist een goed idee is, maar dan vraagt de voorlichter al of ze nog vragen heeft over Lympf&Co. Nieuwenhuis: "Nee."



En paar baantjes

De prins wandelt naar de camera van Shownieuws en vertelt dat hij elke donderdag schaatsles heeft, want hij kan nog steeds geen pootje over.



Het grote nieuws vandaag is overigens de fusie tussen Lymph&Co en het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en dat er ruim 2,6 miljoen euro extra komt voor onderzoek.