Santana treedt deze zomer op in Ziggo Dome

Het concert maakt deel uit van zijn Divination Tour.



Santana geldt als pionier van de latinrock. Het debuutalbum van de naar hem vernoemde groep verscheen enkele maanden voor het legendarische Woodstock-festival in 1969. De band maakte grote indruk op het festival. Het album groeide uit tot een klassieker en drie singles van die plaat - Jingo, Evil Ways en Soul Sacrifice - werden internationale hits en haalden ook in Nederland de hitlijst.



Maria Maria

Het succes duurde voort tot de vroege jaren tachtig, waarna de gitarist een solocarrière begon. Het album Supernatural, waarop hij met tal van bekende zangers en zangeressen samenwerkte, leverde Santana met Maria Maria zijn grootste hit in Nederland op. In 2016 speelde hij voor het laatst in Nederland, op het festival Bospop in Weert.



Kaarten voor het concert gaan vrijdagochtend vanaf 10.00 uur in de verkoop, meldt Ticketmaster.