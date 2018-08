Russisch winkelen in Amsterdam: da's pelmeni en wodka

Een soort ravioli? "Nou, nee," zegt Edgar. "Bij ravioli denk je: wat eet ik weinig vulling en veel deeg. Bij pelmeni is het andersom: meer vulling en een klein beetje deeg. Met een beetje crème fraîche of boter en peper is het heel lekker, en snel klaar."



Legend of Kremlin

Achter in de zaak is een aparte ruimte voor drinken. Frisdranken, bessensappen, grote flessen gekoeld bier én kwas, limonade gemaakt van brood. Twee wanden zijn gevuld met flessen sterke drank, zoals brandy's en wodka.



"Bij Gall&Gall kun je standaard wodka halen, maar bij ons vind je veel meer merken en soorten," zegt Avik. De duurste op de plank is een fles Beluga (€115), die met de mooiste naam Legend of Kremlin.



Priwet Rossia is dus veel meer dan een toeristenwinkel, maar souvenirs zijn er wel te koop: rijen Russische matroesjka's.



Priwet Rossia

Vijzelstraat 87

dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur