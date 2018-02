Ruig en groezelig: een uitstekende combinatie

Deze avond is SleazeFest, geroemd als 'het meest gruizige' feest van het jaar. Dit is de Winter Edition. Mij wordt een gratis tattoo en de Pussybar beloofd, en een heleboel lawaai, al noemen ze het zelf liever garagepunk of psychobilly trash.



Op de NDSM-werf waait een gure, snijdende wind en is het gemeen nat, maar voor Pllek staat de rij tot buiten. In deze stad houden een hoop mensen van gruizig.



Wel even een puntje over de garderobe. Er zijn alleen kluisjes en die kosten tien euro, waarvan vijf euro borg. Dus buiten is het winter en binnen ben je vijf euro kwijt aan de garderobe. Nu we toch bezig zijn oude woorden in ere te herstellen: dit heet schunnig.



Zand erover. Binnen kijk ik mijn ogen uit.



In de grote zaal spelen een jonge gitarist, een bassist en een drummer een knetterharde garage-noise-grunch-punkversie van I am the walrus. Ze heten Tony Clifton. Mijn verkering leeft meteen op. Ik wist dat ze van ongenadige teringherrie hield, ik zag het alleen nog nooit van dichtbij.



Hier herleven oeroude tijden. Om me heen staan mannen die vast nog klappen hebben gekregen op de Blauwbrug, tijdens de kroning van Beatrix.