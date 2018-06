Rufus Wainwright komt naar Carré

Op 15 april staat hij in Theater Carré, meldt concertorganistor Mojo.



Wie de Canadese singer-songwriter moet missen in Carré kan een dag eerder afreizen naar De Oosterpoort in Groningen. De zanger staat 13 juli in een uitverkocht Openluchttheater Bloemendaal.



20 jaar

Voor de shows van volgend jaar staat het twintigjarig bestaan van zijn debuutalbum uit 1998 centraal. "Twintig jaar, wat kan ik zeggen?," aldus Rufus.



"In het leven gaat men het gevecht met de tijd aan, maar in de muziek pluk je er - gelukkig - de vruchten van. Kom genieten van uitstekende vintage nummers, want het waren een aantal bijzonder goede jaren."



De kaartverkoop voor beide concerten begint woensdag.