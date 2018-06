Rotterdamse amfibiebus gaat varen in het IJ

In Rotterdam is de varende bus sinds 2010 een begrip. Jaarlijks stappen ruim 40.000 mensen aan boord van de Volvo, die op Katendrecht onder begeleiding van bombastische muziek de Nieuwe Maas in rijdt. Hij maakt jaarlijks 1200 tochtjes.



De mannen achter Splashtours willen de hoofdstad veroveren met de bus die ze in 2011 zelf ontwierpen voor de Amsterdamse rederij Lovers. Dat bedrijf wilde de Floating Dutchman graag kwijt na een mislukte poging er rondvaarten mee te maken door de grachten. De afgelopen jaren stond de Volvo te verstoffen in een stalling.



Niet in de grachten

Mede-eigenaar Christoffel Wielders van Splashtours ziet desondanks groeimogelijkheden in Amsterdam, met zijn oneindige stroom toeristen. Maar wel met ervaren personeel en op een andere plek, benadrukt hij. Niet in de grachten, waar emissievrij varen verplicht is, maar op het IJ. Daar mogen de schroeven met een betrouwbare dieselmotor worden aangedreven.



De ombouw is in volle gang bij een gespecialiseerd bedrijf in Nijmegen, waar de blauwe lak wordt vervangen voor de knalgele 'Rotterdamse' kleur. "De vergunningen zijn bijna rond,'' zegt mede-eigenaar Christoffel Wielders van Splash Tours. "Hij voldoet aan alle eisen. Als de bus klaar is, kunnen we zo het IJ op.''



4 meter

De bussen van Splashtours zijn gebouwd op een kaal Volvo-chassis. Ze zijn 4 meter hoog en hebben een diepgang van 1,6 meter. Om goed zichtbaar te zijn op het water, koos Splash Tours voor de opvallende gele kleur.