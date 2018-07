Ronnie Flex geeft gastoptreden bij Ladies of Soul

De Ladies of Soul - Glennis Grace, Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer - worden begeleid door een veertienkoppige liveband en hebben de twee als gastartiest uitgenodigd voor 15 en 16 februari 2019.



Gastoptreden Ronnie Flex

Ronnie Flex: "Ik ben opgegroeid met veel muziekgenres en zeker met soul en r&b. Bij het maken van nieuwe nummers haal ik vaak daar mijn inspiratie vandaan. De Ziggo Dome-show en muziek van Ladies of Soul spreken mij dan ook zeer aan, het past bij waar ik vandaan kom en bij wie ik nu ben. We gaan er een mooi feestje van maken."



Candy Dulfer zegt dat Ronnie's muziek voor veel mensen heel anders lijkt dan de soulmix die Ladies of Soul brengen, maar het komt volgens haar allemaal van dezelfde bron. "Soul, funk, hiphop, disco, het heeft allemaal hetzelfde DNA. Wij zijn enorm fan van Ronnie en samen met hem gaat het dak er zeker af!"



Steffen Morrisson

De Ladies of Soul zijn ook heel blij met Steffen Morrisson. "We volgen Steffen al een tijdje en zijn genre en geluid passen zo goed bij wat Ladies of Soul is, waar we voor staan en wat we willen brengen'', aldus Dulfer.



''Zoals ieder jaar vertolken we in 2019 een aantal bekende soulclassics en juist daarom is Steffen zo'n goede match. Hij heeft een prachtige, soulvolle stem en verdient een groot podium om dit geluid te delen", zegt Edsilia Rombley.