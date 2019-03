Ronde van de Westerstraat keert na 64 jaar terug

Nergens werden er vorige eeuw zoveel wielerrondes gehouden als in Amsterdam. In eigenlijk alle buurten waren tussen 1920 en 1955 wel wielerrondes te vinden. Uiteindelijk werden het er zoveel, dat het stadsbestuur ze in 1956 aan banden legde. Het betekende het einde van de straatraces.



Maar de tijden zijn veranderd. Nadat in 2017 na 63 jaar van afwezigheid de Ronde van de Orteliusstraat terugkeerde in de Baarsjes, herleeft nu ook midden in de Jordaan de klassieke wielerrit.



Haakse bocht

Dat gebeurt op initiatief van onder meer het Amsterdamse fietsmerk RIH, dat een begrip was met hun winkel in de Westerstraat. Maar ook al is RIH inmiddels verhuisd naar Noord, de nostalgie deed terugverlangen naar de ronde in de Westerstraat.



Al keert die wel terug in een modern jasje. Geen gekronkel meer door de krappe Jordanese straatjes, maar een rit op-en-neer door de Westerstraat en na 530 meter met een haakse bocht terug. Vanaf het middenstuk in de straat kan het publiek genieten van de race, en natuurlijk een hapje en drankje.



Stadsdelen

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe ronde wordt de strijd tussen renners uit zeven stadsdelen, vertelt koersdirecteur Jan-Willem Blok. "Uit elk stadsdeel doen vier renners mee, die onder andere een ploegenachtervolging en 300 meter sprint rijden."



Verder is er voor kinderen een dikkebandenrace, een speciale rit voor vrouwen en wordt er op fixedgear-fietsen geracet. Toegangsbewijzen voor alle onderdelen zijn vanaf 7 april te koop.