Ron Gastrobar Paris gesloten en in de etalage

'Zelden komt een uniek bedrijf als dit in de verkoop op een top locatie als deze,' wordt het restaurant van topkok Ron Blaauw bij het Leidseplein aangeprezen op Horecasite.nl.



De vraagprijs voor het inventaris van de zaak en goodwill is 950.000 euro, de huur bedraagt maandelijks iets meer dan 17.500 euro. Het personeel kan niet worden overgenomen.



Het is onduidelijk wat het voor de toekomst van Ron Gastrobar Paris betekent dat de zaak in de etalage staat. Het restaurant opende in 2016 de deuren en was de vierde zaak in het gastrobar-concept. Andere locaties zijn de oorspronkelijke Ron Gastrobar op de Sophialaan in Zuid, Oriental in de Kerkstraat en Indonesia in Ouderkerk aan de Amstel.



Verhuizing

Op de site van Ron Gastrobar Paris valt te lezen dat de zaak gesloten is vanwege een verhuizing. 'We hopen u snel te informeren over de heropening op een nieuwe locatie.' Gasten worden ondertussen doorverwezen naar de andere gastrobars.



Ondertussen hangen er ook vraagtekens rond The Fat Dog, Blaauws hotdogrestaurant op de Ruysdaelkade. De zaak maakte in november bekend 'in winterslaap' te gaan, maar is nog altijd niet heropend. Vorig jaar kwam de winterstop in maart al ten einde.



Inrichting

Ron Gastrobar Paris kreeg in november nog een Bib Gourmand, de benoeming van Michelin voor restaurants met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Paroolrecensent Hiske Versprille beoordeelde het restaurant een jaar geleden met een 8, en noemde het 'een comfortabele plek met heerlijke, secuur bereide gerechten'.



Op de plek van de gastrobar zat eerder Caspar Reinders' brasserie Nacional. De inrichting, met een Franse jaren '50-uitstraling, is onder leiding van Blaauw nagenoeg hetzelfde gebleven.