Ron Blaauw opent vrijdag restaurant in Hudson's Bay

Die geruchten gingen in mei al - onder andere in de rubriek 'culinaire achterklap' in Het Parool - en zijn nu bevestigd door Blaauw. Samen met het gerucht dat hij een chef van het Londense Ottolenghi in zou vliegen: head chef Angelo Kremmydas om precies te zijn. Kremmydas gaat de keuken leiden met Yaniv Lenga, chef van Pastel in Tel-Aviv.



Mezzes en dips

Uit die keuken komen gerechtjes om te delen, niet halal of kosher, maar wel geïnspireerd op het Midden-Oosten. Er worden mezzes - hapjes als falafel, tabouleh en gegrilde aubergine - en dips als tzatziki, hummus en tirshi geserveerd. Een 'Nacarat Magarita' of 'Coriander Martini' erbij en je waant je haast in Tel-Aviv. Dichter bij huis blijven kan ook: op de drankkaart staat namelijk ook het Amsterdamse bier van de Prael.



Uitzicht

Geen zin om je een weg te banen door het winkelend publiek van Hudson's Bay maar wel dineren onder een glazen koepeldak met uitzicht over de stad? Tot de opening van Hudson's Bay op 5 september heb je nog vrij spel en kom je via de andere ingang aan het Rokin 49 het restaurant binnen. Die ingang is trouwens ook in gebruik wanneer het warenhuis in de avonduren sluit en het restaurant opent voor diner.