Ron Blaauw opent toch weer nieuwe zaak in Amsterdam

De nieuwe zaak gaat Ron Gastrobar Indonesia Downtown heten en serveert net als zijn zaak in Oudekerk Indonesisch.



'Al het goede van Oudekerk, rijsttafels, rendang en cocktails, maar dan in Amsterdam,' zo promoot Blaauw zijn nieuwe zaak in een filmpje op Facebook. Het filmpje is een oproep voor nieuw personeel.



Gebrek aan personeel

Dat Blaauw opnieuw een zaak opent, is opvallend. In mei van dit jaar maakte hij bekend dat twee zaken in Amsterdam gingen sluiten: Ron Gastrobar Paris en The Fat Dog. Een van de redenen die Blaauw daarvoor gaf was het gebrek aan goed personeel.



"We zitten met een personeelsprobleem omdat er niet echt genoeg goed horecapersoneel in Amsterdam te vinden is. Dus we gaan nu even dicht. Maar we willen Gastrobar Paris zeker wel weer op een nieuwe plek te openen," zei hij over de sluiting tegen Het Parool.



Scooter en huisvesting

Maar voordat Gastrobar Paris heropent, komt er dus eerst een tweede Gastrobar Indonesia. 'We merken aan alles dat Indonesisch heel populair is,' zegt Blaauw over zijn keuze tegen Misset Horeca.



In de oproep van Blaauw wordt, net als bij een vorige wervingsactie, nieuw personeel niet alleen een scooter en huisvesting belooft, maar ook korting op een sportabonnement, groei binnen het bedrijf en kans op een ticket naar Indonesië.



Waar de nieuwe zaak precies komt, is nog niet bekend.



