Schuurman te geagiteerd, Römer te flamboyant in Blind Date

Voor de filmversie van Blind Date uit 1996 nam regisseur Theo van Gogh twee verschillende eindes op. In de eerste versie - die uiteindelijk in de film belandde - stopt het mannelijke personage een revolver in zijn mond en haalt de trekker over. In de tweede versie verschijnt er een vlaggetje in beeld met daarop 'pang!'.



Het illustreert de crux van het verhaal: de grens tussen feit en fictie wordt steeds diffuser, totdat uiteindelijk niet meer te zeggen is wat de personages verzinnen en wat er ­'werkelijk' gebeurt.