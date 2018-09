Rollatorclub De Rustmaat is klaar voor negende Rollatorloop

Elke donderdagochtend maken jullie een rondje door Huizen. Hoe lang is dat rondje?

"Drie kwartier tot een uur, en dan ­l­open we 2,5 kilometer. Met af en toe een rustpauze, dan kunnen ze ­gewoon op hun rollator gaan zitten. Ik heb ze al heel wat van Huizen laten zien!"



Het Olympisch Stadion bestaat 90 jaar. Zitten er ook lopers van die leeftijd bij jullie?

"We hebben twee mensen van rond de 90. Degene die er net overheen

zit, kan helaas niet mee wegens een heupprobleem, maar degene die ­tegen de 90 aan loopt wel. Zij heeft mij ook op de Rollatorloop attent ­gemaakt toen ik de club net had ­opgericht."



Behalve de Rollatorloop is er ook een Rollatorrace over 100 meter. Doet jullie club daar ook aan mee?

"We zijn niet zo competitief. Voor die Rollatorrace heb ik onze mensen niet opgegeven. Daar waag ik ze niet aan. We gaan met zijn veertienen en de meesten lopen de 2500 meter, maar dat is wel de langste afstand."