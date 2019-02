Roger Hodgson geeft ook show in Carré

De zanger en muzikant staat in mei ook in het Muziekgebouw Eindhoven en een maand later op het ParkCity Live-festival in Heerlen.



De Brit doet Carré aan vanwege zijn wereldtournee Breakfast in America, met nummers van het gelijknamige Supertramp-album. Tijdens de shows viert Hodgson het 40-jarige jubileum van de plaat met hits als The Logical Song, Goodbye Stranger en Take the Long Way Home.



Twee jaar geleden stond de singer-songwriter ook al in Carré om liedjes van Breakfast in America te spelen.



De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam start zaterdagochtend.