Rod Stewart in mei in de Ziggo Dome

De show staat in het teken van Stewarts vorige maand uitgekomen plaat Blood Red Roses, zijn dertigste studioalbum. De release viel samen met het vijftigjarig artiestenjubileum van de inmiddels 73-jarige zanger.



"Ik ben echt weer in vorm," zei hij vorige maand in een interview met Het Parool. "Mijn derde plaat in minder dan zes jaar, hoe vind je die? Sinds ik in 2012 mijn biografie liet schrijven, realiseerde ik me weer hoeveel ik ­eigenlijk te vertellen heb. Ik hoef alleen maar over mijn eigen leven te schrijven en ik heb weer een liedtekst."



Stewart speelde eerder in juni 2013 en mei 2016 in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor het concert van volgend jaar begint vrijdag.



